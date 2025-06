POL-ANK: Einjähriges Bestehen des deutsch polnischen Polizeiteams

Heringsdorf (ots) -



Vor genau einem Jahr, am 01. Juni 2024, fand die erste Polizeistreife des deutsch-polnischen Polizeiteams statt. Im Rahmen eines Projektes zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der polnischen Polizei, beschlossen auch das Polizeipräsidium Neubrandenburg und die Wojewodschaftskommandatur der Polizei Stettin ihre gemeinsame Kooperation zu verstärken. Nachdem bereits in den Jahren 2021 bis 2023 regelmäßig gemeinsame Streifen beider Polizeien stattfanden, wurde im letzten Jahr eine dauerhafte, gemeinsame Diensteinheit gebildet.



Ein Jahr später versehen drei polnische und vier deutsche Polizisten ihren täglichen Dienst zusammen und sind zumeist in gemischten Teams im Bereich des Polizeireviers Heringsdorf und der Stadt Swinemünde auf Streife. Das deutsch-polnische Polizeiteam unterstützt die Dienststellen unter anderem bei der Bewältigung der täglichen Dienstgeschäfte, aber auch bei weiterführenden Ermittlungen. Zudem sind sie auch präventiv unterwegs und kommen bei Veranstaltungen wie dem Hundeschlittenrennen Baltic Lights in den Usedomer Kaiserbädern oder den Tagen des Meeres auf der Halbinsel Zieliny mit der Bevölkerung ins Gespräch und zeigen, wie nah Polizeiarbeit am Bürger sein kann.



Die Beamten konnten durch ihre länderübergreifende Einsetzbarkeit gravierende Erfolge verzeichnen. So zum Beispiel im November des letzten Jahres, als in Loddin auf Usedom ein Camper im Wert von 40.000EUR entwendet wurde. Der Eigentümer startete in den sozialen Medien einen Aufruf und erhielt so den Hinweis, dass der Camper in Swinemünde stehen soll. Anschließend informierte er die Polizei in Heringsdorf und das deutsch-polnische Polizeiteam kam zum Einsatz. Die Kollegen konnten den Camper in Swinemünde feststellen und an die polnische Kriminalpolizei übergeben. Nach erfolgter Spurensicherung halfen sie am Folgetag dann als Sprachmittler bei der Übergabe des Fahrzeuges an den Eigentümer.



In einem Jahr deutsch-polnisches Polizeiteam konnten die Kollegen viele positive Resonanzen erzeugen, Sprachbarrieren minimieren und die Zusammenarbeit der beiden Länder fördern. Dies gelang unter anderem durch die akribische Vorbereitung dieser Zusammenarbeit. Die Kollegen durchliefen vor dem Start des Projektes diverse Fortbildungen, um einsatztaktisch, rechtlich und auch sprachlich bestens auf ihre neue Aufgabe vorbereitet zu sein.

Zu finden sind die Kollegen in der Swinemünder Chaussee 17 in Ahlbeck - in unmittelbarer Nähe zur Deutsch-Polnischen Grenze.



Falls wir Interesse an der Arbeit des deutsch-polnischen Polizeiteams geweckt haben, besuchen Sie doch den Tag der offenen Tür des Polizeireviers in Heringsdorf am 07. Juni 2025. Die Kollegen werden vor Ort sein und ihre Arbeit vorstellen.



