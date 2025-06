POL-NB: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es am 31.05.2025, gegen 02:30 Uhr,

im Bereich Turmstraße / Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg zu

einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Im Verlauf

dieser soll ein 17-Jähriger einem 18-Jährigen mit einem Schlagring

gegen den Kopf geschlagen haben, so dass dieser eine Platzwunde

erlitt, welche später im Klinikum Neubrandenburg versorgt wurde.

Sechs Besucher einer in der Nähe befindlichen Bar bemerkten die

Auseinandersetzung und begaben sich ebenfalls dorthin. Vier Zeugen,

die alles beobachteten, gingen auf die Personen zu und wollten

schlichtend eingreifen. Daraufhin wurden auch sie angegriffen. Zwei

der Schlichter, ein 17- und ein 18-Jähriger, wurden zu Boden gestoßen

und verletzten sich dabei leicht. Anschließend lösten sich die

Gruppen auf und entfernten sich.

Die Polizei war mit mehreren Funkstreifenwagen aus Neubrandenburg und

den umliegenden Revieren im Einsatz. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen

konnten einige der beteiligten Personen festgestellt werden. Bei

diesen handelt es sich ausschließlich um junge Männer im Alter von 17

bis 19 Jahren, welche alle die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.





