POL-NB: Radfahrer verünglückt schwerverletzt - Mopedfahrer flüchtet vom Unfallort

Marlow (LK V-R) (ots) -



Am 01.06.2025 kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Ortslage Marlow.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 17-jährige deutsche Fahrradfahrer die Allerstorfer Chaussee aus Richtung Markt, als er plötzlich aus unbekannter Ursache stürzte. Er wurde durch einen Rettungswagen mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Uniklinikum nach Rostock verbracht und das Fahrrad mit einem Sachschaden von circa 100 Euro sichergestellt.



Zeugen berichteten, wie sich ein Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades an der Unfallstelle befand und plötzlich flüchtete. Dieser konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte ermittelt werden und wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Hier wurde festgestellt, dass der ebenfalls 17jährige deutsche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist und außerdem einen Atemalkoholwert von 0,91 Promille aufwies.



Gegen den Mopedfahrer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme in der Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten durchgeführt.



Ob ein Zusammenhang zwischen dem Verkehrsunfall des Radfahrers und dem festgestellten Mopedfahrer besteht, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



