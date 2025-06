POL-HRO: Zeugenaufruf nach Raub in Kühlungsborn

Rostock (ots) -



Zeugenaufruf nach Raub in Kühlungsborn



Am Abend des 31.05.2025 kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Raub in

Kühlungsborn.

In der Poststraße wurde eine 53-jährige Geschädigte von einem

Unbekannten mit Schirmmütze und einer sogenannten "Screammaske"

geschubst und ihres Leinenbeutels beraubt. Im Leinenbeutel, welcher

ein Regenbogenmotiv hatte befand sich außerdem ein I-Pad.

Anschließend flüchtete der Täter. Eine sofort eingeleitete Suche

verlief bislang erfolglos.



Hinweise zum Täter nehmen das Polizeihauptrevier Bad Doberan unter

der Telefonnummer 038203- 560, jede andere Polizeidienststelle oder

die Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





