POL-NB: Kontrollmaßnahmen anlässlich einer Musikveranstaltung in Waren Müritz

Anlässlich einer rechten Musikveranstaltung in Waren Müritz führte das Polizeihauptreviers Waren am heutigen Samstag mit eigenen und unterstellten Kräften der Landesbereitschaftspolizei M-V einen Einsatz durch, dabei wurden Kontrollmaßnahmen zur Anreise der Besucher durchgeführt. An der Veranstaltungen nahmen eine Besucherzahl im unteren zweistelligen Bereich teil.



Bei den Kontrollmaßnahmen wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, der im alkoholisierten Zustand einen Pkw geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille.

Ihm musste die Weiterfahrt untersagt werden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Ansonsten wurden keine relevanten Feststellungen getroffen.



Es wurden nach jetzigem Kenntnisstand keine verbotenen/indizierten Musiktitel gespielt. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.



