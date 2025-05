POL-HRO: Auffahrunfall auf der BAB 20 mit hohem Sachschaden

Rostock (ots) -



Am Samstagmorgen ereignete sich auf der BAB 20 zwischen den

Anschlussstellen Sanitz und Tessin in Fahrtrichtung Stettin ein

Auffahrunfall bei dem ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von

20.000 Euro entstanden ist.

Gegen 09:00 Uhr befuhr die 21-jährige Fahrerin eines Mercedes die BAB

20 in Richtung Stettin.

Mit höherer Geschwindigkeit näherte sie sich einem ebenfalls auf dem

rechten Fahrstreifen fahrenden Nissan. Als sie zum Überholen ansetzen

wollte, bemerkte die Mercedes-Fahrerin, dass auf dem linken

Fahrstreifen ein Fahrzeug mit deutlich höherer Geschwindigkeit fuhr.

Auf Grund dessen musste sie stark abbremsen, konnte den Zusammenstoß

mit dem vorausfahrenden Nissan aber nicht mehr verhindern. Während

der Mercedes im Anschluss gegen die Mittelschutzplanke geschleudert

wurde und anschließend auf den Standstreifen zum Stehen kam, wurde

der Nissan von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich nachfolgend

und blieb in der Bankette liegen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 21-jährigen

Unfallverursacherin ergab keine Auffälligkeiten.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit und mussten geborgen werden.

Der Nissan-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und

wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Südstadtklinikum nach

Rostock gebracht.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 13:00 Uhr beendet.



