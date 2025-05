POL-HRO: Heißes Öl auf dem Herd vergessen - Wohnung unbewohnbar

Kühlungsborn (ots) -



In einer Kühlungsborner Wohnung kam es am heutigen Samstagmorgen zu

einem Wohnungsbrand.

Gegen 06:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine

Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Doberaner Straße in

Kühlungsborn.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 55-jährige Wohnungsmieter Öl

auf einem eingeschalteten Herd erhitzt welches in der weiteren Folge

in Brand geriet.

Erste Löschversuche des 55-Jährigen schlugen fehl.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kühlungsborn sowie Kräfte der

Polizei kamen am Brandort zum Einsatz. Im Rahmen der Durchführung der

Löschmaßnahmen musste zunächst das Mehrfamilienhaus, in dem 11

Personen gemeldet sind, evakuiert werden.

Zur Verhinderung der weiteren Brandausweitung musste die Küche der

betroffenen Wohnung herausgerissen werden.

Die Wohnung ist wegen der Verschmutzung durch Ruß aktuell nicht

nutzbar.

Die übrigen Hausparteien konnten nach Abschluss der Löscharbeiten

wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Derzeit wird von einer Schadenshöhe von etwa 15.000 Euro ausgegangen.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes führten am Brandort eine

Spurensuche und -sicherung durch.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell