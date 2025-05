POL-HRO: Sattelzugkombination auf BAB 19 verunglückt - hoher Sachschaden

Rostock (ots) -



Am gestrigen Freitagnachmittag ereignete sich auf BAB 19 zwischen den

Anschlussstellen Laage und Kavelstorf in Fahrtrichtung Rostock ein

Alleinunfall einer Sattelzugkombination welcher zu einer

stundenlangen Vollsperrung führte.

Gegen 17:30 Uhr meldete ein Hinweisgeber, dass ein vor ihm fahrender

Sattelzug, plötzlich und ohne ersichtlichen Grund, nach rechts von

der Fahrbahn der Autobahn abkam und in der weiteren Folge auf die

Beifahrerseite kippte.

Der Hinweisgeber selbst kümmerte sich an der Unfallstelle um die

26-jährige Fahrerin der Sattelzugkombination.

Da eine schwere Verletzung der Fahrerin zunächst nicht ausgeschlossen

werden konnte, kam neben einem Rettungswagen und Notarztwagen auch

ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die 26-Jährige erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen und

wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Rostocker

Südstadt-Klinikum gebracht.

Zur Absicherung der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Bergung der

Sattelzugkombination wurde die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock an der

Anschlussstelle Laage voll gesperrt.

Die Bergungsmaßnahmen gestalteten sich aufwändig, so dass auch ein

Kran zum Heben der Fahrzeugkombination zum Einsatz kam.

Gegen 10:30 Uhr waren am Samstagmorgen die Arbeiten beendet und die

Vollsperrung konnte nachfolgend aufgehoben werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 80.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.



