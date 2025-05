POL-NB: Brandserie in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 31.05.2025, gegen 04:30 Uhr, kam es fast zeitgleich zu vier

Bränden in Neubrandenburg. In der Stargarder Straße brannte Müll in

einem Abfalleimer. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ein

Sachschaden ist hier nicht entstanden.

Weiterhin gab es in der Oststadt drei Brände. In der Woldegker Straße

und der Petrosawodsker Straße brannten jeweils ein Papiercontainer

und in der Villejuifer Straße ein Sperrmüllhaufen. Die eingesetzten

Kameraden der Feuerwehr konnten alle Brände schnell bekämpfen und so

ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Der bei diesen Bränden

entstandene Sachschaden wird auf ca. 600,- Euro geschätzt.

In allen Fällen ist von vorsätzlicher Brandlegung auszugehen. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395/55825224, , die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell