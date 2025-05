POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 30.05.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in Waren (Müritz), auf der B 192, Ortseingangsbereich Waren (Müritz), Höhe Shell- Tankstelle (West) zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 55jährige Fahrer eines PKW Skoda einem vorrausfahrenden PKW zunächst mit erheblicher Geschwindigkeit auf. In der Folge lenkte der Unfallverursacher nach links und kollidierte mit noch zwei weiteren Personenkraftwagen. Ursächlich seitens des Unfallverursachers sind nach derzeitigem Stand gesundheitliche Probleme.

In Folge des Verkehrsunfalles wurden insgesamt sechs Personen, im Alter zwischen 9 und 67 Jahren, leicht verletzt. Deren Behandlung erfolgte ambulant im Krankenhaus. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Bergung von zwei dieser Fahrzeuge erfolgte durch den Abschleppdienst Setzkorn.

Die Bundesstraße musste für ca. 75 Minuten voll gesperrt werden. Da Betriebsstoffe von beteiligten Fahrzeugen ausgelaufen waren, kamen auch Kameraden der FFW Waren (Müritz), mit insgesamt drei Fahrzeugen und neunzehn Kameraden in den Einsatz. Ebenfalls waren drei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro.



