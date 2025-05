POL-NB: Diebstahlserie beim Anklamer Trabitreffen

Anklam (ots) -



Vom 28.05.2025 bis zum 01.06.2025 findet traditionell das 30. Anklamer Trabitreffen auf dem Gelände des Flugplatzes in Anklam statt.



Dabei hatten einige Besucher am Morgen des 30.05.2025 ein böses Erwachen. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag war es zu mehreren Diebstählen gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnissen zogen ein oder mehrere unbekannte Täter über den Platz der campenden Teilnehmer und entwendeten Bargeld der schlafenden Gäste aus den Wohnwagen, Vorzelten und Fahrzeugen.



Das Polizeihauptrevier Anklam musste mindestens 13 Strafanzeigen aufnehmen und schätzt den Stehlschaden aktuell auf mehrere Tausend Euro.



Die Polizei bittet alle Teilnehmer und Besucher, ihr Bargeld und andere Wertgegenstände gegen Wegnahme zu sichern und Hinweise oder Feststellungen im Zusammenhang mit den Diebeshandlungen dem Veranstalter und der Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971/2510, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



