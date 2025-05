POL-NB: Einbruch in mehrere Keller

Groß Plasten (ots) -



In einem Wohnblock in der Neuen Straße in Groß Plasten sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sechs Kellerräume aufgebrochen worden. Der Tatzeitraum liegt etwa zwischen Mittwochabend, circa 7:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, circa 07:50 Uhr.



Der oder die unbekannten Täter haben unter anderem Werkzeug, Getränke und Lebensmittel im Wert von insgesamt etwa 1000 Euro gestohlen.



Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tätern oder auch zum Verbleib der gestohlenen Sachen geben können. Diese können telefonisch an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 gerichtet werden oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell