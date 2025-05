POL-NB: Mann brutal zusammengeschlagen

Malchin (ots) -



Ein Mann ist heute am frühen Morgen im Bereich des Industriehafens in Malchin von drei Personen brutal zusammengeschlagen worden. Eine dringend tatverdächtige 28-jährige Frau und zwei weitere, männliche Tatverdächtige sollen in ein leerstehendes Haus gegangen sein. Dort schlief das spätere Opfer - ein 45-jähriger Mann.



Nach dem Angriff des Trios kam er mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung und prüft erste Hinweise auf die beiden weiteren Täter.



Warum es zu dem schweren Angriff kam und wodurch die Täter wussten, dass der Mann sich dort aufhält, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



Alle Personen sind Deutsche.



