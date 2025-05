POL-NB: Wieder ein Raser mit Kind im Auto

Details anzeigen Foto: Polizei Videowagen Foto: Polizei Videowagen

Friedland (ots) -



Die Polizei hat auf Streife mit dem Videowagen erneut einen Raser gestellt, der ein Kind mit im Auto hatte (Vorfall nahe Hohenmocker Mitte Mai, PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6033893 )



Den Beamten fiel der Wagen am Dienstag (27.05.2025) gegen 13:25 Uhr auf der B197 in Richtung Friedland auf. Er überholte mehrfach Autos und auch Fahrzeugkolonnen vor ihm. Dabei war er bei erlaubten 100 Stundenkilometer teilweise mindestens mit 193 km/h unterwegs. Nur im Bereich eines mobilen Blitzers in einem 70er-Bereich bremste er anscheinend aus Kenntnis darüber bewusst stark ab und wurde dort auch nicht geblitzt. Danach raste er wieder weiter.



Als er kurz vor dem Ortseingang Friedland hinter mehreren Autos ins Stocken geriet und seine Geschwindigkeit reduzieren musste, zeigten ihm die Beamten mit entsprechenden Signalen an, dass sie ihn kontrollieren wollen. Dem kam der Fahrer auch direkt durch rechts ranfahren nach. Zum Erstaunen der Beamten hatte der 36-Jährige sein siebenjähriges Kind auf dem Beifahrersitz.



Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Vorwurfs des illegalen Autorennens ermittelt.



Die Beteiligten sind Deutsche.



