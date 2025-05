LWSPA M-V: Gekenterte Sportboote vor Greifswald in der Dänischen Wieck

Waldeck (ots) -



Am 29.05.2025 wollten 2 Kanus, besetzt mit 5 Personen, nach einer Paddeltour in der Dänischen Wieck zurück an den Heimatliegeplatz. Dabei sind die Paddler von Ludwigsburg aus, mit Schlepphilfe durch ein Motorsportboot,besetzt mit einem Bootsführer, bis vor die Hafeneinfahrt vor Greifswald in den Ryck gelangt. Beim Schleppvorgang ist durch die vorherrschenden Witterungseinflüsse Wasser in alle 3 Boote gelangt und brachte diese letztendlich zum Kentern.

Alle 6 Personen gingen über Bord und trieben im Wasser. Sie wurden ca.30min später durch den Traditionssegler "Hanne Marie" aus dem Wasser geborgen und an Land verbracht. Dort kümmerten sich die alarmierten Rettungskräfte um die Verunfallten. Zwei verunglückte Sportbootführer wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Atemalkoholkontrolle erbrachte einen Wert von 1,7 Promille, entsprechende Maßnahmen folgten. Alle beteiligten Boote wurden ebenfalls geborgen.

Die Wasserschutzpolizei Wolgast fertigt einen Sportbootunfallbericht sowie eine Strafanzeige gegen den Motorbootfahrer (m,39). Die Ermittlung dauern an.



