POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und Unfallflucht auf der B 104 - Polizei sucht Zeugen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren am 28.05.2025 gegen 14:10

Uhr zwei PKW sowie ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug (45 Km/h)

hintereinander die B 104 aus Löcknitz kommend in Richtung Rossow. Ein

46-jähriger polnischer Fahrzeugführer setzte mit seinem PKW Porsche

Panamera zum Überholen dieser Kolonne an, als plötzlich die

unbekannte Unfallverursacherin eines weißen PKW ebenfalls zum

Überholen ausscherte und mit dem Porsche kollidierte. Im weiteren

Verlauf kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW mit dem 75-jährigen

deutschen Fahrzeugführer des Leichtkraftfahrzeugs, wodurch dieses und

der Porsche nach rechts gegen die Schutzplanke geschleudert wurden.

Die Unfallverursacherin verließ anschließend unerlaubt die

Unfallstelle.

Laut Aussagen von Zeugen könnte es sich bei dem flüchtigen PKW um

einen weißen VW Golf der Modellreihe 6 oder 7 mit einem Pasewalker

Kennzeichen handeln, welcher Unfallschäden aufweisen müsste.



Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 21.200 EUR.



Im Zuge der Bergung der verunfallten Fahrzeuge und der

Verkehrsunfallaufnahme musste die B 104 halbseitig gesperrt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

bei der Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973-2200 oder

in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.





