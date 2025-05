POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 96 - Zwei Pkw brennen vollständig aus

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am Mittwochnachmittag kam es auf der B96 zwischen der Rügenbrücke und

der Anschlussstelle Altefähr in Fahrtrichtung Bergen zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Gespann aus Pkw und

Wohnwagen.



Nach ersten Erkenntnissen musste ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines

Pkw Opel mit Wohnwagen verkehrsbedingt anhalten. Eine ihm folgende

59-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford kam ebenfalls zum Stehen.

Einer nachfolgenden 47-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Hyundai

gelang es nicht mehr ihr Fahrzeug zum Halten zu bringen. Sie fuhr auf

den Ford auf und schob diesen auf das davor stehende Gespann.



Anschließend entzündeten sich die beiden Pkw Ford und Hyundai. Beide

Fahrzeuge brannten, trotz Löscharbeiten der Feuerwehren Stralsund und

Altefähr, vollständig aus.



Die beteiligten Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 52.000 EUR.



Die Rügenbrücke musste für die Löscharbeiten und die Bergung der

Fahrzeuge ca. fünf Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde

über den Rügendamm umgeleitet.

Auf der B96 und im angrenzenden Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund

kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die betreffende Fahrspur wurde aufgrund des Brandes der beiden Pkw

beschädigt und musste nach Beendigung der Löscharbeiten gesperrt

werden.

Alle genannten Personen waren deutscher Nationalität.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell