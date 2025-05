POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf der B197 bei Sarnow

Anklam (LK VG) (ots) -



Am Mittwochabend kam es gegen 18:40 Uhr auf der Bundesstraße 197 bei

Sarnow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu einem schweren

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die drei beteiligten Pkw

hintereinander die B 197 aus Richtung Sarnow in Richtung Anklam. Ein

60-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Jaguar soll dabei zum Überholen

angesetzt haben, als der vor ihm fahrende 31-jährige Fahrzeugführer

eines Renault ebenfalls ausscherte. Es kam zum seitlichen

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jaguar geriet dabei ins

Schleudern und stieß anschließend gegen einen noch davor fahrenden

Pkw Seat eines 41-jährigen Fahrzeugführers und dessen Familie. Dieser

Seat kam daraufhin ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und

prallte gegen einen Straßenbaum. Der Pkw Jaguar kam durch die

Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen

Weidezaun.



Der 41-jährige Fahrzeugführer des Seat erlitt durch den Unfall

schwere Verletzungen. Seine gleichaltrige Ehefrau sowie die drei

Kinder im Alter von fünf, sechs und elf Jahren sind leicht verletzt

worden. Alle Familienmitglieder wurden mit dem Rettungsdienst ins

Klinikum nach Anklam gebracht.



Die Fahrzeugführer des Renaults und des Jaguars blieben unverletzt.

Der Pkw Seat war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen

Abschleppdient geborgen werden.

Die B197 war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell