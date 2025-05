POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Motorradfahrer - Mitfahrer leichtverletzt

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 29.05.2025 gegen 14:00 Uhr kam es auf der K40 zwischen

Jettchenshof und Malchin zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und

Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger Motorradfahrer

zusammen mit seinem 19-jährigen Mitfahrer die K40 aus Jettchenshof in

Richtung Malchin. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer des

Motorrads KTM nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

einem Verkehrszeichen.

In Folge des Unfallgeschehens erlitt der Fahrzeugführer schwere

Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in das

Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum nach Neubrandenburg geflogen. Sein

Mitfahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Teterow

verbracht.

Die Fahrbahn der K40 musste zeitweise vollständig gesperrt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die

polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Alle Unfallbeteiligten waren deutscher Herkunft.





