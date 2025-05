POL-NB: Vermisstensuche nach zwei Personen im Hafen von Wolgast

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 29.05.2025 gegen 23:40 Uhr wurde die Wasserschutzpolizei in

Wolgast darüber informiert, dass eine männliche Person über die

Hafenkante ins Hafenbecken gefallen sein soll.

Die sofort eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei

wurden bei Eintreffen am Ereignisort durch Zeugen darüber informiert,

dass zuvor offenbar ein 27-jähriger Angler in das Hafenbecken fiel

und sich nicht selbständig aus dem Wasser befreien konnte. Er geriet

unter die Wasseroberfläche. Eine zufällig vorbeikommende

Personengruppe bemerkte diesen Unglücksfall.

Aus der Gruppe heraus traf eine männliche 40-jährige Person die

Entscheidung ins Wasser zu springen, um den Angler zu retten.

Auch dieser geriet unter Wasser.

Die anschließenden umfangreichen Suchmaßnahmen wurden land- und

wasserseitig mit Hilfe eines Schlauchbootes der Wasserschutzpolizei,

mit zwei Rettungsschwimmern der unterstützenden Bereitschaftspolizei,

Beamten der Bundespolizei und der Feuerwehr durchgeführt. Zusätzlich

kamen Drohnen mit Wärmebildtechnik, zwei Taucher des THW und ein

Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Nach 2,5 Stunden Suche konnten zwei männliche Personen durch die

Taucher leblos aus dem Wasser gezogen werden. Durch einen Notarzt

konnte nur noch der Tod der Personen festgestellt werden.

Die anwesenden Zeugen des Vorfalls mussten durch mehrere Mitarbeiter

eines Kriseninterventionsteams betreut werden.

Die Ermittlungen zur Unglücksursache wurden noch vor Ort durch den

Kriminaldauerdienst Anklam übernommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell