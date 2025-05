POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Eichhof

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am 30.05.2025 gegen 01:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger deutscher

Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades Schwalbe die K71 in der

Ortschaft Eichhof in Richtung Ferdinandshof. Aufgrund von

Unachtsamkeit und infolge des Genusses alkoholischer Getränke fuhr

der Fahrzeugführer mit dem Kleinkraftrad auf einen parkenden PKW auf.

Am Kleinkraftrad und am PKW entstand Sachschaden von insgesamt 7.000

Euro. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Durch den

Zusammenstoß wurde der Fahrer des Kleinkraftrades leicht verletzt und

im Anschluss im AMEOS Klinikum Ueckermünde behandelt. Für das

Kleinkraftrad bestand keine Haftpflichtversicherung. Der

Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er

hatte einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrzeugführer des

Kleinkraftrades wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne

Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell