POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Teterow (ots) -



Am 29.05.2025 gegen 13:40 Uhr kam es auf der L11 im Bereich Groß

Wokern zu einem Verkehrsunfall. Nach bislang vorliegenden

Erkenntnissen kam der 38-jährige deutsche Motorradfahrer in einer

Kurve von der Straße ab und im Straßengraben zum Liegen. Weitere

Motorradfahrer aus der Gruppe leisteten bis zum Eintreffen des

Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Mann wurde im Anschluss mit dem

Rettungshubschrauber nach Rostock in die Klinik geflogen. Zur

Ermittlung des Unfallhergangs und - ursache kam auf Anforderung der

Staatsanwaltschaft die Dekra zum Einsatz. Das Motorrad wurde

abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro

bzw. Totalschaden geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es

zeitweise zur Vollsperrung der Landesstraße.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



