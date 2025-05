POL-HRO: Vier verletzte Polizeibeamte in Neubukow

Neubukow/Landkreis Rostock (ots) -



In Neubukow im Landkreis Rostock hat ein 28-jähriger Mann vier Polizeibeamte verletzt, einen davon schwer.



Gegen 17:40 Uhr erhielten die Beamten Hinweise zu einem Exhibitionisten im Bereich der Wollenweberstraße. Als die Beamten den Tatverdächtigen antrafen und nach seinen Personalien befragte, griff dieser unvermittelt die Beamten an. Ein 21 Jahre alter Polizeivollzugsbeamter wurde durch einen gezielten Faustschlag ins Gesicht kurzzeitig bewusstlos. Er ist mit dem Verdacht auf Kieferbruch und Gehirnerschütterung in die Rostocker Uniklinik eingeliefert worden. Die anderen drei Einsatzkräfte (22, 22 und 24 Jahre) erlitten Hämatome sowie Verletzungen an Händen und Armen.



Der 28 Jahre alte Tatverdächtige mit ungarischer Staatsbürgerschaft steht im Verdacht, zum Zeitpunkt des Einsatzes stark unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben. Er wurden in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell