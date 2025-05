POL-HRO: 53-Jähriger nach Bootsunfall verstorben

Crivitz (ots) -



Auf dem Barniner See im Bereich Crivitz ist es am heutigen Tag zu einem tödlichen Bootsunfall gekommen. Gegen 14.30 Uhr wurde über den Notruf ein gekentertes Paddelboot mit zwei Insassen gemeldet. Ein 53-jähriger Mann aus der Region konnte durch die Rettungskräfte nur noch leblos geborgen werden.



Wie genau es zu dem Unglück auf dem See kommen konnte, ist derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungen. Bei dem Bootsführer, einem 55 Jahre alten Mann, wurde ein Atemalkoholwert von 1,25 Promille gemessen. Die Bergung des vollständig gekenterten Bootes steht derzeit noch aus.



