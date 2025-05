POL-ANK: Assistenzhund entlaufen und dringend gesucht

Greifswald (ots) -



Am 28.05.2025 entlief im Bereich der Uniklinik Greifswald ein Assistenzhund, welcher dort angeleint war. Die Hundehalterin befand sich zu dieser Zeit im Gebäude. Bei dem Tier handelt es sich um einen vier Jahre alten Schäferhundmischling mit dem Namen "Fjala".

"Fjala" trägt ein bordeauxrotes Geschirr, an welchem sich noch ein Stück Leine befinden könnte. "Fjala" ist sehr ängstlich, reagiert aber auf Ansprache.



Da die Hundehalterin "Fjala" aufgrund ihrer Sehbehinderung dringend als Assistenzhund benötigt, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem Tier.



Sollten Sie "Fjala" gesehen haben, wenden Sie sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der 03834 540-0.



