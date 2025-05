POL-HRO: Unbekannte verursachen volksverhetzende Schmiererei - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Am heutigen Mittwochvormittag wurde die Wismarer Polizei durch eine Hinweisgeberin über Graffitischmierereien unweit der Ortschaft Kritzow bei Wismar informiert.



Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar stellten im Bereich einer Brücke, die über die BAB 14 verläuft, mehrere Schmierereien auf dem Weg sowie den Leitschutzplanken fest. Darunter befand sich ein volksverhetzendes Graffiti sowie weitere Schmierereien mit Fußballbezug. Die Beamten machten das volksverhetzende Graffiti, das laut der Hinweisgeberin bereits vor dem 20. Mai durch Unbekannte aufgetragen wurde, unkenntlich.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



