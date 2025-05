POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl in Lebensmittelmarkt

Rostock (ots) -



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am 27. Mai 2025 gegen 18:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt im Rostocker Stadtteil Kröpeliner Tor Vorstadt gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 19-jähriger Mann eine Backware aus dem Sortiment und verzehrte diese im Geschäft, ohne sie zu bezahlen.



Trotz eines zuvor ausgesprochenen Hausverbots kehrte der Ukrainer nach Verlassen des Marktes zurück und versuchte, sich erneut Zutritt zu verschaffen. Als Mitarbeiter dies verhindern wollten, soll der Tatverdächtige zudem versucht haben, sie zu schlagen.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und der versuchten Körperverletzung. Verletzt wurde niemand. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen.



