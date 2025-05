POL-NB: Was ist dem Jugendlichen passiert?

Neubrandenburg (ots) -



Gestern Abend gegen 20:50 Uhr hat ein 16-jähriger Jugendlicher den Polizeinotruf gewählt. Als die Beamten ihn bei einem Discounter in der Demminer Straße fanden, gab er an, zuvor aus einer Bewusstlosigkeit aufgewacht zu sein.



Der Jugendliche wies am gesamten Körper mehrere nicht lebensgefährliche Verletzungen, darunter Prellungen, auf, so dass ein Rettungswagen dazu geholt wurde. Dieser nahm ihn mit zur weiteren Behandlung ins Klinikum.



Für die Polizei ist nicht klar, was genau dem jungen Mann etwa in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 20:50 Uhr im Bereich der Demminer Straße 44 passiert ist.

Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wem ist der Jugendliche im genannten Zeitraum aufgefallen? Wer hat gegebenenfalls eine Auseinandersetzung beobachtet oder sonstige Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Jugendlichen?



Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de übermittelt werden.



