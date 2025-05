POL-ANK: Unfall mit einer leichtverletzten Person

Hinrichshagen (ots) -



Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 08:00 Uhr auf der L 261, auf Höhe der Ortschaft Hinrichshagen Hof 1 ein Unfall. Der 62-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Nissan sei, nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam, habe sich der leichtverletzte Fahrzeugführer eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien können.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund körperlicher Mängel.



Die Polizei appelliert an dieser Stelle an alle Fahrzeugführer: Nehmen Sie Anzeichen von Müdigkeit ernst. Machen Sie lieber eine Pause und bewegen sich kurz an der frischen Luft oder wechseln Sie den Fahrer, wenn Sie mit mehreren Personen im Fahrzeug unterwegs sind.



