POL-HRO: Randalierer in Schwerin gefasst

Schwerin (ots) -



Gegen 22:15 Uhr erhielt die Polizei am gestrigen Dienstag die

Information, dass eine Person im Bereich der Schweriner

Schliemannstr. unter anderem Bauzäune umwerfen soll.

Eine Funkwagenbesatzung konnte an der Schlossstraße / Ecke

Werderstraße mehrere Hinweisgeber antreffen, welche auf die

tatverdächtige Person im Bereich der Schlossstraße zeigten.

Als die männliche Person die Polizisten erblickte flüchtete dieser.

Nach kurzer Nacheile konnte der 18-jährige Deutsche gefasst werden.

Durch die Befragung der Zeugen konnte festgestellt werden, dass der

18-Jährige zuvor gegen eine Schranke des NVS in der Schliemannstr.

geschlagen hatte und diese dadurch beschädigt wurde. Weiter warf der

Tatverdächtige einen Bauzaun so um, dass dieser auf der Straße neben

dem Staatlichen Museum lag.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25

Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem 18-jährigen Schweriner ein

Platzverweis erteilt. Dieser muss sich nun wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



