POL-HRO: Videowagenbesatzung zog Raser auf der B 103 aus dem Verkehr

Dummerstorf (ots) -



Eine Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Dummerstorf hat am Dienstagnachmittag auf der B103 Ortslage Rostock

einen PKW mit erheblichen Geschwindigkeitsverstößen in Richtung

Warnemünde fahrend festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit des

betreffenden Teslas betrug über 200 km/h. Der Fahrer fuhr zunächst

auf der B103 in der Ortslage Rostock mit über 150 km/h bei erlaubten

80 km/h und außerhalb der Ortslage mit über 200 km/h bei erlaubten

120 km/h. Die Polizei zog den 43- jährigen deutschen Fahrer daraufhin

aus dem Verkehr und kontrollierte ihn. Der Fahrer, der aus der Region

stammt, muss nun unter anderem mit einem Bußgeld von 800 EUR, zwei

Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.



Josefin Kurz

Polizeikommissarin

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf



