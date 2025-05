POL-NB: Mann vom Rad gerissen und beraubt

Neubrandenburg (ots) -



In der Gebrüder-Boll-Straße sind mehrere Personen gestern Abend Zeugen eines Raubes geworden. Sie riefen die Polizei, die am Einsatzort auf einen 20-jährigen Deutschen traf.



Die beiden Tatverdächtigen, die er flüchtig kennt, stoppten den jungen Mann auf seinem Rad. Es soll ein Streitgespräch gegeben haben, dann wurde der Geschädigte vom Rad gerissen. Die Täter sollen ihn dann körperlich angegriffen haben. Einer der beiden Täter stahl den Rucksack des Opfers mit Wertgegenständen (Stehlwert etwa 480 Euro) und beide Täter liefen dann in Richtung Katharinenviertel weg.



Aufgrund der Zeugenaussagen und weiterer Erkenntnisse konnte die Polizei als Tatverdächtige einen 18-jährigen Syrer und einen 17-jährigen Syrer - beide jeweils einschlägig polizeibekannt - ermitteln. Gegen sie wurde Anzeige wegen Raubes aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Neubrandenburg.



Die Zeugen haben ganz richtig gehandelt, sofort die Polizei gerufen und sich gute Details zur Situation und den Personen gemerkt.



