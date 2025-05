POL-NB: Geburtstagsfeier wird gestört

Malchin (ots) -



In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde der Polizei in Malchin gegen 00:35 Uhr gemeldet, dass es auf einer privaten Geburtstagsparty zu einer Bedrohung durch mehrere ungeladene Personen gekommen sein soll. Während der Party sei ein Fahrzeug mit mehreren Personen vorgefahren und habe die Gäste bedroht. Weiterhin sollen zwei Frauen in das Gebäude gegangen sein und Alkohol geklaut haben. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der einen Tatverdächtigen und einer Besucherin der Feierlichkeit, die in einer körperliche Auseinandersetzung endete. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.



Die Beamten des Polizeireviers Malchin fuhren zum Philosophenweg in Malchin zum Veranstaltungsort. Dort wurde ein Fahrzeug mit vier Insassen festgestellt, bei denen es sich unter anderem um die Tatverdächtigen von der vorherigen Bedrohung handeln soll. Hierbei handelt es sich um vier polizeibekannte Männer im Alter von 16, 31, und 57 Jahren. Erste Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass es sich bei den beiden Frauen um eine 28-Jährige und eine 43-Jährige handeln soll, die auch in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Alle Beteiligten sind Deutsche.



Die vier männlichen Personen vor Ort haben einen Platzverweis durch die Polizei erhalten, dem sie nachgekommen sind. Die Frauen befanden sich nicht mehr vor Ort.



