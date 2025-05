POL-ANK: Einladung zum Tag der offenen Tür im Polizeirevier Heringsdorf am 07. Juni 2025

Heringsdorf (ots) -



Am Samstag, den 07. Juni 2025, lädt das Polizeirevier Heringsdorf herzlich zum Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger einen spannenden und informativen Einblick in die Arbeit der Polizei. Ein vielfältiges Programm erwartet die Gäste auf dem Gelände des Polizeireviers:



Mit dabei sind:



- Die Wasserschutzpolizei, die Bundespolizei und der Zoll mit

spannenden Einblicken in ihre Aufgabenbereiche



- Der Zentrale Auswahl- und Einstellungsdienst der Fachhochschule

Güstrow (ZAED) mit allen Informationen die es braucht, um sich bei

der Polizei zu bewerben



- Diensthundeführer mit ihren einsatzbereiten Polizeihunden -

Vorführungen inklusive



- Das deutsch-polnische Polizeiteam, das grenzübergreifende

Zusammenarbeit erlebbar macht



- Die Kriminalpolizei, die Einblicke in ihre Ermittlungsarbeit

gewährt



- Das Polizeirevier Heringsdorf, welches seine Türen öffnet und

tägliche Polizeiarbeit und den Streifendienst erlebbar macht



- Fahrzeuge der Polizei Mecklenburg-Vorpommern aus dem Bereich der

Insel Usedom



- Der Bereich für polizeiliche Prävention, der über Sicherheit und

Schutz im Alltag informiert



- Die Verkehrswacht mit Angeboten zur Verkehrsprävention,

besonders für Kinder und Jugendliche



Neben Informationen und Vorführungen werden um 13:00 Uhr die diesjährigen Bäderdienstbeamten durch den Leiter der Polizeiinspektion Anklam begrüßt. Zudem ist sowohl für Unterhaltung, als auch das leibliche Wohl für Groß und Klein gesorgt. Getränke und kleine Speisen stehen bereit und können vor Ort erworben werden.



Wichtige Hinweise: Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die öffentlichen Parkplätze in der Ortslage Heringsdorf, wie z. B. das Parkhaus, zu nutzen. Die direkte Zufahrt zum Revier ist nur für Einsatzfahrzeuge und Aussteller vorgesehen.



Die Polizei Heringsdorf freut sich auf viele interessierte Gäste, spannende Gespräche und einen gemeinsamen Tag für die Sicherheit in unserer Region. Pressevertreter sind herzlich eingeladen.



