POL-ANK: Erneute Sachbeschädigung an Wohnblock in Loitz

Loitz (ots) -



Am gestrigen Abend gegen 23:30 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einem Meerfamilienhaus in der Marktstraße in Loitz. Dabei wurde von außen das Fenster der Wohnung eines 50-jährigen ukrainischen Mieters beschädigt. Dieser beobachtete, wie sich kurz nach der Tat ein mittelgroßer Pkw mit unbekanntem Fahrer vom Gebäude entfernte. Es entstand ein Schaden von 300 EUR. Niemand wurde verletzt.



Im vergangenen Monat kam es am selben Wohnblock schon einmal zu Schmierereien an einer Hauswand. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/6014836



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.



Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen zu einem mittelgroßen Pkw/kleinen Kombi gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0 die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



