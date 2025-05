POL-HRO: Unfallursache: Sekundenschlaf - Transporter kommt von A20 ab und verursacht erheblichen Sachschaden

Landkreis Rostock/BAB20 Fahrtrichtung Lübeck/ Anschlussstellen Sanitz und Dummerstorf (ots) -



Gegen 08:10 Uhr ereignete sich auf der BAB20 in Fahrtrichtung Lübeck ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden unter alleiniger Beteiligung eines Transporters.



Wie den Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen entnommen werden kann, sei der 20-jährige Fahrer des Mercedes zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Dummerstorf in Folge eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn abgekommen. Neben der Fahrbahn streifte das Fahrzeug mehrere Leitplanken sowie zwei Leitpfosten. Auch die Bankette wurde in Mitleidenschaft gezogen, bevor der Fahrer die Kontrolle über seinen Transporter zurückerlangt hatte und zum Stehen kam. Das Fahrzeug wurde ebenso stark beschädigt und musste vor Ort abgeschleppt werden. Gegenwärtig wird der insgesamt entstandene Sachschaden mit mindestens 50.000 Euro bewertet. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung des PKW sowie auch einer ersten Instandsetzung der beschädigten Leitplanken musste die rechte Fahrspur der BAB20 im Bereich des Unfallortes temporär gesperrt werden, wodurch es zeitweise zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs gekommen ist.



Die weiterführenden Ermittlungen im Falle des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs obliegen der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell