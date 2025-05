POL-HRO: Angriffe auf Polizeibeamte am gestrigen Nachmittag in Güstrow und Teterow

Güstrow/Teterow/Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag gegen 13:45 Uhr erhielt die Polizei in Güstrow Kenntnis über eine vermeintliche Schlägerei in einer Wohnung in der Friedrich-Engels-Straße. Vor Ort wurde dann bekannt, dass offenbar ein 19-jähriger Syrer im Zuge eines Wutausbruches in seiner Wohnung Anlass für den Einsatz wäre. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es zuvor nicht gekommen. Während die eingesetzten Polizeibeamten die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufsuchen wollten, kam ihnen der besagte Mann mit drei weiteren Bekannten im Treppenhaus entgegen. Als er die Polizisten wahrnahm, wollte er diese umgehend attackieren, was jedoch von seinen Begleitern unterbunden werden konnte. In der weiteren Folge mussten die Polizisten den 19-Jährigen zu Boden bringen und fesseln, da er sich schlichtweg nicht beruhigen ließ. Er äußerte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten fortwährend Beleidigungen, Bedrohungen sowie volksverhetzende Aussagen. Dazu leistete er erheblichen Widerstand und griff die Polizisten wiederholt tätlich an. Ein Polizist wurde durch Tritte zwar leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.



Schließlich musste der 19-Jährige bis zum folgenden Morgen im Gewahrsam des Polizeihauptreviers verbleiben.



Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich ein weiterer tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Teterow. Dort kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Einsatz in der Rostocker Straße. Hierbei trafen die Polizisten auf einen 26-Jährigen Deutschen, der bereits am Vorabend im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung auffiel und die Nacht im Zentralgewahrsam verbracht hatte. Nun soll er erneut den Kontakt zu seinem Kontrahenten aufgesucht haben, um den Streit fortführen zu können. Um dem entgegenzuwirken, wurde dem stark alkoholisierten Mann (3,08 Promille) zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Dem kam er trotz des Aufzeigens der drohenden Konsequenzen nicht nach. Als die Polizeibeamten ihn dann zum Gehen bewegen wollten, wurde der 26-Jährige zunehmend aggressiv und ging auf die Einsatzbeamten los. Dabei schlug er einem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin wurde der Angreifer zu Boden gebracht und gefesselt. Dennoch kam es weiterhin zu Angriffsversuchen gegenüber den Einsatzkräften, die jedoch misslangen. Der 26-Jährige wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut in das Zentralgewahrsam nach Rostock verbracht.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen entsprechender Delikte gegen die beiden Männer.



