POL-HRO: PKW kollidiert mit Straßenbaum in Schwaan - Fahrzeuginsassen flüchten samt Kennzeichen

In der zurückliegenden Nacht befanden sich mehrere Polizeistreifen in Schwaan aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls unter alleiniger Beteiligung eines PKW in der Niendorfer Chaussee im Einsatz.



Ein Anwohner wurde gegen 00:30 Uhr aufgrund lauter Geräusche auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Dessen Angaben zufolge hätten die zwei augenscheinlich männlichen Fahrzeuginsassen den stark beschädigten Mercedes Benz vor Ort zurückgelassen und seien nach einem geführten Telefonat nur kurze Zeit später mit einem weiteren PKW vom Unfallort geflüchtet. Die Kennzeichen des Mercedes hätten die unbekannten Unfallfahrer dennoch mitgenommen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte das flüchtige Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Die Identität des Fahrzeughalters konnte jedoch bereits ermittelt werden, sodass die Umstände des Verkehrsunfalls im Rahmen der sich anschließenden Ermittlungen fortan weiter erhellt werden können. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 10.000 Euro. Das Unfallfahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



