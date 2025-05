POL-NB: Ein Schwerverletzter nach Wildunfall auf der Kreisstraße 32 (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 26.05.2025 ereignete sich gegen 21:20 Uhr auf der Kreisstraße 32 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 25-jährige bosnische Unfallbeteiligte befuhr mit seinem PKW VW die K32 aus Lassan kommend in Fahrtrichtung Murchin. Hier kreuzte in einem bewaldeten Abschnitt ein Stück Damwild die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Damwild. Durch den Aufprall kam der Unfallbeteiligte mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit zwei Straßenbäumen. Beim Eintreffen eines Ersthelfers hatte der verletzte Fahrzeugführer und alleinige Insasse des verunfallten PKW sein Fahrzeug bereits verlassen. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen am PKW wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der der Einsatzkräfte des Polizeireviers Wolgast erfolgte eine Vollsperrung der K32 im Bereich der Unfallstelle, die im weiteren Verlauf der Maßnahmen am Unfallort zu einer halbseitigen Sperrung reduziert wurde. Der verunfallte und schwerverletzte Fahrzeugführer wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in das Klinikum Greifswald verbracht. Die Kreisstraße 32 wurde um ca. 00:15 Uhr, nach Beräumung der Unfallstelle durch ein Abschleppunternehmen, wieder komplett freigegeben. Die Freiwillige Feuerwehr Murchin war mit 13 Kameraden im Einsatz. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.



