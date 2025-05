POL-NB: Zeugen stoppen zwei alkoholisierte Randalierer in Neubrandenburg (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 26.05.2025 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Notruf, dass es in der Ihlenfelder Vorstadt in 17034 Neubrandenburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen ist. Die zwei Tatverdächtigen würden durch zwei Zeugen verfolgt und festgehalten werden. Daraufhin wurden umgehend zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zum Einsatz gebracht.

Durch die eingesetzten Beamten konnten alle Personen im Bereich der Zinnowitzer Straße festgestellt werden. Beim Erblicken der Beamten ergriffen beide Tatverdächtige die Flucht, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Hierbei handelte es sich um zwei Deutsche im Alter von 20 und 27 Jahren, die augenscheinlich stark alkoholisiert waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die beiden Person mittels eines Messers einen Reifen des Pkw VW von einem der Zeugen beschädigt. Zuvor wurde der Pkw mit einem unbekannten Gegenstand beworfen. Hier entstand jedoch kein Schaden. Der entstandene Sachschaden am Reifen beläuft sich auf ca. 165 EUR. Während die beiden Zeugen die Tatverdächtigen festhielten, kam es zudem zu Beleidigungen und Bedrohungen seitens eines Tatverdächtigen in Richtung der Zeugen.

Die Polizei ermittelt nun gegen die zwei Deutschen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung. Die Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Neubrandenburg.



