POL-HRO: 3 Pkw in Rostock abgebrannt

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Hansestadt Rostock bei zwei

Bränden zu insgesamt drei zerstörten Pkw.

Gegen 00:50 Uhr erhielt die Polizei am 27.05.2025 Kenntnis von einem

brennenden Audi im Seelotsenring in Groß Klein. Das Feuer konnte

durch die Feuerwehr zwar gelöscht werden, jedoch entstand an dem Audi

ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro.

Nur wenige Minuten später gegen 01:15 Uhr brannten zwei Fahrzeuge im

Vorwedener Weg in Reutershagen.

Auch hier kam die Feuerwehr zum Einsatz um die brennenden Fahrzeuge,

einen Audi und einen Opel, zu löschen. Der Sachschaden hier beläuft

sich auf mehrere tausend Euro.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock kamen an beiden

Brandorten zum Einsatz und sicherten Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen ist in beiden Fällen von einer

absichtlichen Inbrandsetzung auszugehen.

Ein Zusammenhang beider Brände kann nicht ausgeschlossen werden und

wird geprüft.



Hinweise zu einem möglichen Täter und der Tat nehmen das

Polizeihauptrevier in Rostock-Reutershagen unter der TelNr.:

0381-49162224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur

Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



