POL-ANK: Flüchtiger Ladendieb kam nicht weit

Am Freitagabend (24.05.2025) meldete die Mitarbeiterin eines Supermarktes in einem Einkaufszentrum in Greifswald der Polizei einen Diebstahl.



Als die Kassiererin den Ladendieb an der Kasse mit dem vermeintlichen Diebstahl konfrontierte, ergriff dieser die Flucht. In der Schlange an der Kasse stand jedoch auch ein 28-jähriger Polizeibeamter, der sich nicht im Dienst befand. Er folgte dem flüchtigen Täter sofort und konnte ihn zunächst aufhalten. Als der Polizist versuchte, den 24-jährigen Deutschen zurück in das Geschäft zu bringen, unternahm dieser weitere Fluchtversuche. Mit Unterstützung eines weiteren zur Hilfe eilenden Zeugen konnte der Täter festgehalten werden, bis Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald eintrafen.



Der eingreifende Polizeibeamte erlitt in der Auseinandersetzung mit dem Ladendieb leichte Verletzungen.

Es entstand ein Stehlschaden von über 83 Euro.



Dem Täter droht nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls sowie Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Die Kriminalpolizei Greifswald hat die Ermittlungen übernommen.



