POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr

Rüting (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe, nachdem es am vergangenen frühen Samstagabend zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen ist.



Nach aktuellem Stand befuhren gegen 17:30 Uhr zwei Radfahrer die Landesstraße 03 in Rüting in Richtung Grevesmühlen. Kurz vor dem Ortsausgang sei ein PKW derart dicht auf einen der Radfahrer aufgefahren und habe mehrfach gehupt, dass der 28-jährige Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 400 Euro.



Laut den beiden Radfahrern handelte es sich bei dem PKW um einen weißen VW-Passat älteren Baujahrs. Der Fahrer, der als 35- bis 40-jährig mit kurzen, brauen Haaren und einem Bart beschrieben wird, habe die Radfahrer noch beleidigt, bevor er seine Fahrt fortsetzte.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell