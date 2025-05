POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und PKW in Parchim

Parchim (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW am Montagmorgen in Parchim wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 07:15 Uhr befuhr der PKW stadteinwärts den Ostring, als die 64-jährige Fahrzeugführerin bei einem Abbiegemanöver nach links mit einem von hinten überholenden Rettungswagen zusammenstieß. Dabei habe sich der Rettungswagen ohne Patient an Board auf einer Einsatzfahrt befunden und das Blaulicht eingeschalten. Durch den Zusammenstoß erlitt die 64-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht und wurde mit einem weiteren Rettungswagen ins Krankenhaus nach Plau am See gebracht. Die 26- und 24-jährigen Rettungssanitäter blieben unverletzt. Infolge des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste der Ostring bis etwa 10:00 Uhr vollgesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.



