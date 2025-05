POL-ANK: Versuchter Diebstahl im Lebensmitteldiscounter - Diebe flüchten und fallen später bei Verkehrskontrolle auf

Pasewalk (ots) -



Am 24.05.2025 gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei in Pasewalk bekannt, dass zwei Frauen und ein Mann versucht haben, Waschmittel, Kaffee, Getränke und andere Waren aus einem Lebensmitteldiscounter zu entwenden. Mitarbeiter des Marktes konnten die Täter daran hindern, die anschließend ohne Diebesgut mit einem Pkw VW Passat flüchteten. Dem Markt entstand kein Schaden, eine Strafanzeige wurde aufgenommen, die erste Fahndung nach den Tätern verlief jedoch erfolglos.



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde das vermeintliche Fluchtfahrzeug dann gegen 19:50 Uhr durch Beamtinnen und Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk im Rahmen der Streifentätigkeit kontrolliert. In dem Fahrzeug befanden sich vier rumänische Staatsangehörige, darunter zwei Frauen im Alter von 23 und 17 Jahren, ein 16-jähriger Mann und ein 7-jähriges Kind. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die beiden Jugendlichen und die Erwachsene bereits wegen verschiedener Diebstahlsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten waren. Bei der Durchsuchung des Pkw stellten die Beamten im Kofferraum des Fahrzeuges zahlreiche Waren fest, die teilweise noch originalverpackt waren. Darunter Werkzeuge, Bekleidung und Lebensmittel im Wert von rund 1200 Euro. Für keine der Waren konnten die Beschuldigten Eigentumsnachweise vorlegen. Zudem wurden im Rahmen der Kontrolle Kleidungsstücke festgestellt, die mit zusätzlichen Taschen für mögliche Diebstahlshandlungen ausgestattet waren.



Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls übernommen und prüft in diesem Zusammenhang die Herkunft der im Auto aufgefundenen Gegenstände. Die aufgefundenen Werkzeuge, Lebensmittel und Kleidungsstücke wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die Beschuldigten im Alter von 16, 17 und 23 Jahren eingeleitet. Diese wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen, insbesondere Inhaber von Lebensmittelgeschäften, die in der jüngeren Vergangenheit Warendiebstähle festgestellt haben, um ggf. die sichergestellten Waren und Lebensmittel an den Eigentümer zurückgeben zu können. Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern oder den geschädigten Lebensmitteldiscountern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell