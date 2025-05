POL-HRO: Jugendliche rufen verfassungsfeindliche Parolen - Polizei sucht Zeugen

Rehna (ots) -



Am zurückliegenden Freitagabend, 23. Mai, wurde die Gadebuscher Polizei informiert, dass im Bereich der Mühlenstraße und des Marktplatzes in Rehna eine Jugendgruppe verfassungsfeindliche Parolen gerufen hätte.



Die eingesetzten Kräften konnten die Jugendgruppe vor Ort nicht mehr feststellen. Sie leiteten jedoch ein entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, die sich gegen 21:45 Uhr ereignet hat, oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



