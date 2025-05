POL-HRO: Alkoholisierter Beifahrer in Parchim beleidigt Polizisten und leistet Widerstand

Parchim (ots) -



Ein alkoholisierter Beifahrer hat in der Nacht zu Sonntag in Parchim bei der Abarbeitung polizeilicher Maßnahmen im Zuge einer Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet und Polizisten beleidigt. Zuvor haben die Beamten den 65-jährigen Autofahrer in der Straße "Auf dem Brook" angehalten und kontrolliert. Dabei stellten sie einen Atemalkoholwert von fast ein Promille fest. Im Gegensatz zum betroffenen ukrainischen Fahrzeugführer zeigte sich der 48-jährige armenische Beifahrer nicht mit den polizeilichen Maßnahmen einverstanden. Zunächst beleidigte er die Polizisten mit vulgären Ausdrücken. Später hielt der 48-Jährige sein entblößtes Glied in der Hand und drohte damit auf die Beamten zu urinieren. Bei der anschließenden Durchsuchung nach Ausweisdokumenten leistete er zudem Widerstand, weshalb er zwischenzeitlich gefesselt werden musste. Da der offensichtlich alkoholisierte 48-Jährige im Folgenden über gesundheitliche Probleme klagte, wurde er mittels Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der alkoholisierte Autofahrer erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und muss mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.



