POL-HRO: Brand an der Pflanzenzuchtanlage in Wickendorf - Die Polizei sucht nach Zeugen

Am Nachmittag des 24. Mai 2025 kam es in Schwerin zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr aufgrund des Brandes einer Grünfläche. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr im Ortsteil Wickendorf in der Straße Carlshöhe bei der dortigen Pflanzenzuchtanlage.



Die Freiwillige Feuerwehr Wickendorf war bereits alarmiert und an besagter Örtlichkeit mit Löscharbeiten beschäftigt. Diese baten wiederum die Kollegen aus Schwerin um Unterstützung.



Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine ca. 15 m x 2 m große Grünfläche neben einem Gewächshaus in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Dadurch wurde eine Ausbreitung auf die angrenzenden Bebauungen als auch Bepflanzungen verhindert. Durch die Löscharbeiten wurden eine Plane des Gewächshauses sowie eine Pflanze beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



Die Polizeiinspektion Schwerin bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



