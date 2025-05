POL-HRO: Dank Zeugenhinweis: Polizei stellt alkoholisierten Autofahrer auf A20-Raststätte

Kavelstorf (ots) -



Dank eines Zeugenhinweises konnten Beamte der Polizeiinspektion Rostock am gestrigen Abend einen alkoholisierten Autofahrer stellen.



Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 19 Uhr ein Fahrzeug, das in Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach beinahe mit anderen Fahrzeugen kollidierte. Die Beamten konnten den beschriebenen Pkw, einen Audi, wenig später auf der Raststätte Warnowtal antreffen und kontrollieren.



Ein Atemalkoholtest bei dem 59-jährigen deutschen Staatsbürger bestätigte den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt und ergab einen Wert von 2,49 Promille. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er durchsucht. Dabei leistete er Widerstand und musste von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und fixiert werden.



Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.



