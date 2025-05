POL-HRO: Diebe stehlen PKWs in Laage und Rostock sowie ein Tretboot in Teterow

Rostock/Landkreis Rostock (ots) -



Am vergangenem Wochenende kam es in Laage in der Nähe des Bahnhofes zu einer Totalentwendung eines schwarzen VW Multivan. Das Fahrzeug wurde Freitagmittag auf einer Schotterfläche in der Bahnhofstraße abgestellt. Als die Besitzerin am Samstagabend gegen 18:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug von Unbekannt entwendet wurde. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 15.000EUR geschätzt.



Ein weiterer PKW-Diebstahl wurde am Samstagvormittag in Rostock angezeigt. Demnach entwendeten unbekannte Täter einen grauen VW Tiguan, der zuvor in Brinckmansdorf in der Wilhelm-Leffers-Straße parkte. Dort wurde er am Vortag, gegen 11:30 Uhr abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich in diesem Fall auf über 56.000EUR.



Des Weiteren wurde am gestrigen Abend der Diebstahl eines Tretbootes im Polizeirevier Teterow angezeigt. Demnach entwendeten bislang unbekannte Täter das Boot, welches zuvor neben der Anlegestelle für die Fähre am Burgwall befestigt war. Dabei handelt es sich um ein weißes Tretboot mit schwarz-gelben Warnmarkierungen an der Front und Einstiegsleiter im Heckbereich. Zudem befinden sich mehrere Werbeschriftzüge an dem Boot. Zuletzt wurde das entwendete Boot am Donnerstagabend durch den Eigentümer am Fähranleger wahrgenommen. Der Stehlschaden wird mit 4.000EUR angegeben.



Die Fälle werden nun durch die jeweils zuständige Kriminalpolizei bearbeitet.



